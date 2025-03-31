Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 13:33

Турецкий певец Волкан Конак потерял сознание на сцене во время шоу и умер

58-летний турецкий певец Волкан Конак потерял сознание на сцене и умер

Волкан Конак. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / volkankonakofficial

Волкан Конак. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / volkankonakofficial

В воскресенье, 30 марта, турецкий певец Волкан Конак потерял сознание на сцене во время своего концерта на Кипре. Артиста госпитализировали, но 31 марта его не стало. Об этом сообщает Turkiye Today, информацию также подтвердили в Минздраве.

Оказывать первую помощь певцу бросились зрители. Предварительно, Волкан Конак скончался из-за сердечного приступа, ему было 58 лет.

Свою карьеру в искусстве и музыке артист начал в 1989 году. Включив в свои композиции этнические мотивы, он создал свой собственный неповторимый стиль. Его пластинка 2006 года Mora стала «золотой».

Скончался кинорежиссёр и сценарист Андрей Ермаш, ему было 68 лет
Скончался кинорежиссёр и сценарист Андрей Ермаш, ему было 68 лет

Ранее умерла автор серии книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит. Писательница скончалась в возрасте 66 лет в больнице. По словам родным, в медицинском учреждении она проходила лечение от редкого аутоиммунного заболевания, которым страдала более десяти лет.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Турция
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar