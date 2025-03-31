Турецкий певец Волкан Конак потерял сознание на сцене во время шоу и умер

В воскресенье, 30 марта, турецкий певец Волкан Конак потерял сознание на сцене во время своего концерта на Кипре. Артиста госпитализировали, но 31 марта его не стало. Об этом сообщает Turkiye Today, информацию также подтвердили в Минздраве.

Оказывать первую помощь певцу бросились зрители. Предварительно, Волкан Конак скончался из-за сердечного приступа, ему было 58 лет.

Свою карьеру в искусстве и музыке артист начал в 1989 году. Включив в свои композиции этнические мотивы, он создал свой собственный неповторимый стиль. Его пластинка 2006 года Mora стала «золотой».