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1 апреля, 05:00

КВНщик Сергей Писаренко рассказал два самых смешных анекдота в честь 1 апреля

Сергей Писаренко. Фото © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / sergeypisarenko

Сергей Писаренко. Фото © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / sergeypisarenko

Сегодня 1 апреля — день, когда у всех «белые спины» и отовсюду звучат шутки. А кто умеет шутить лучше, чем комики и КВНщики? Поэтому в честь Дня смеха Life.ru попросил бывшего участника КВН и актёра Сергея Писаренко рассказать два самых смешных анекдота, которые он слышал в последнее время.

Мужчина говорит: «У меня было три жены, и каждая из меня пила кровь, пила и пила кровь». Второй спрашивает: «А у тебя какая группа?» Он отвечает: «Первая». Второй говорит: «Ну правильно, она ж всем подходит».

Сергей Писаренко

Актёр

Мужчина говорит: «У меня было три жены, и каждая из меня пила кровь, пила и пила кровь». Второй спрашивает: «А у тебя какая группа?» Он отвечает: «Первая». Второй говорит: «Ну правильно, она ж всем подходит».
Мужчина говорит: «У меня было три жены, и каждая из меня пила кровь, пила и пила кровь». Второй спрашивает: «А у тебя какая группа?» Он отвечает: «Первая». Второй говорит: «Ну правильно, она ж всем подходит».

Ещё один анекдот очень понравился Сергею как отцу. Папа собирает сына в школу, а сын спрашивает маму: «Мама, скажи, пожалуйста, а у нас есть папина фотография?» Она отвечает: «Конечно, есть. А зачем тебе?» Сын говорит: «Учитель просил показать идиота, который сделал мою домашнюю работу».

«Это прямо из жизни, абсолютно жизненная история, как говорится», — отметил шоумен.

Психолог рассказала, какие шутки на 1 апреля точно не оценит ваша жена
Психолог рассказала, какие шутки на 1 апреля точно не оценит ваша жена

Кстати, большинство россиян считают юмор на работе уместным. Так считают 71% респондентов, а ещё 13% придерживаются прямо противоположного мнения.

Ольга Годуненко
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