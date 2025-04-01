КВНщик Сергей Писаренко рассказал два самых смешных анекдота в честь 1 апреля

Сегодня 1 апреля — день, когда у всех «белые спины» и отовсюду звучат шутки. А кто умеет шутить лучше, чем комики и КВНщики? Поэтому в честь Дня смеха Life.ru попросил бывшего участника КВН и актёра Сергея Писаренко рассказать два самых смешных анекдота, которые он слышал в последнее время.

Мужчина говорит: «У меня было три жены, и каждая из меня пила кровь, пила и пила кровь». Второй спрашивает: «А у тебя какая группа?» Он отвечает: «Первая». Второй говорит: «Ну правильно, она ж всем подходит». Сергей Писаренко Актёр

Ещё один анекдот очень понравился Сергею как отцу. Папа собирает сына в школу, а сын спрашивает маму: «Мама, скажи, пожалуйста, а у нас есть папина фотография?» Она отвечает: «Конечно, есть. А зачем тебе?» Сын говорит: «Учитель просил показать идиота, который сделал мою домашнюю работу».

«Это прямо из жизни, абсолютно жизненная история, как говорится», — отметил шоумен.