На Солнце произошли три вспышки предпоследнего класса мощности

В ночь с воскресенья на понедельник, 31 марта, на Солнце зафиксировали три вспышки класса М, относящиеся к предпоследнему по силе. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Согласно информации ИПГ, первая вспышка M1.4 длительностью 13 минут произошла в 01:50 по московскому времени. За ней последовали вспышки M1.5 (в 02:19) и M1.0 (в 02:48).

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в период с 28 по 31 марта на Солнце было зарегистрировано более 50 вспышек, включая одну вспышку класса Х (самого мощного) и одиннадцать вспышек класса М.

«Рост активности, судя по всему, носит системный характер, так как число активных центров растет одновременно как в северном, так и в южном полушарии. Наиболее сильная серия взрывов регистрируется сейчас к югу от солнечного экватора в активной области № 4048», — говорится в сообщении учёных.