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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
31 марта, 13:39

Сырский назвал главные проблемы ВСУ

Сырский заявил о трудностях с удержанием позиций и поддержанием боеготовности ВСУ

Александр Сырский. Обложка © Пресс-служба Минобороны Украины

Александр Сырский. Обложка © Пресс-служба Минобороны Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о трудностях с удержанием позиций и поддержанием боеготовности украинских войск. Он акцентировал внимание на важности улучшения качества обучения военнослужащих. По его мнению, в украинской армии наблюдаются недостатки в боевой готовности экипажей.

Сырский подчеркнул, что приоритетом остается удержание позиций и стабилизация ситуации на самых опасных участках фронта. Однако, по его словам, добиться этого удалось лишь отчасти.

«Нашими главными задачами остаются удержание границ обороны и стабилизация ситуации на угрожающих направлениях», — заявил главком украинской армии во время комплексного совещания по итогам деятельности ВСУ в марте 2025 года.

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Ранее украинский военнослужащий рассказал, как в ВСУ готовят к сдаче в плен. Кроме того, он сообщил о том, что командование ВСУ пытается скрыть потери среди своих бойцов, записывая убитых как пропавших без вести.

Наталья Демьянова
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