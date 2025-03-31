Сырский назвал главные проблемы ВСУ
Сырский заявил о трудностях с удержанием позиций и поддержанием боеготовности ВСУ
Александр Сырский. Обложка © Пресс-служба Минобороны Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о трудностях с удержанием позиций и поддержанием боеготовности украинских войск. Он акцентировал внимание на важности улучшения качества обучения военнослужащих. По его мнению, в украинской армии наблюдаются недостатки в боевой готовности экипажей.
Сырский подчеркнул, что приоритетом остается удержание позиций и стабилизация ситуации на самых опасных участках фронта. Однако, по его словам, добиться этого удалось лишь отчасти.
«Нашими главными задачами остаются удержание границ обороны и стабилизация ситуации на угрожающих направлениях», — заявил главком украинской армии во время комплексного совещания по итогам деятельности ВСУ в марте 2025 года.
Ранее украинский военнослужащий рассказал, как в ВСУ готовят к сдаче в плен. Кроме того, он сообщил о том, что командование ВСУ пытается скрыть потери среди своих бойцов, записывая убитых как пропавших без вести.