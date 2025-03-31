Сырский назвал главные проблемы ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о трудностях с удержанием позиций и поддержанием боеготовности украинских войск. Он акцентировал внимание на важности улучшения качества обучения военнослужащих. По его мнению, в украинской армии наблюдаются недостатки в боевой готовности экипажей.

Сырский подчеркнул, что приоритетом остается удержание позиций и стабилизация ситуации на самых опасных участках фронта. Однако, по его словам, добиться этого удалось лишь отчасти.

«Нашими главными задачами остаются удержание границ обороны и стабилизация ситуации на угрожающих направлениях», — заявил главком украинской армии во время комплексного совещания по итогам деятельности ВСУ в марте 2025 года.