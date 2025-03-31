В видеообращении, опубликованном Минобороны России, украинский военнослужащий Александр Симончук поделился своими знаниями о российском плену. Он утверждает, что командование ВСУ обучало мобилизованных техникам сдачи в плен.

Симончук, служивший в 78-м десантно-штурмовом полке, оказался в российском плену в Сумской области. Он рассказал, что во время коротких занятий, продолжавшихся всего 2-3 часа, новобранцам объясняли, как правильно сдаваться. По его словам, в этих уроках акцентировалось внимание на том, как вести себя в плену: что допустимо, а что нет.

Он отметил, что командование настоятельно рекомендовало не проявлять агрессии и не действовать слишком активно.

Кроме того, Симончук сообщил о том, что командование ВСУ пытается скрыть потери среди своих бойцов, записывая убитых как пропавших без вести. По его словам, такая практика распространена среди подразделений ВСУ, находящихся в селе Никольское и его окрестностях.