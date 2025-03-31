Отоларинголог рассказал, из-за чего можно оглохнуть в один момент

Многие люди долгое время не замечают постепенного ухудшения слуха, упуская драгоценное время, когда проблему ещё можно эффективно решить. Об этом рассказал врач-отоларинголог Борис Аванесов.

«Слух не теряется сразу, за один день. Такое может произойти только из-за сильной травмы головы. Потеря слуха происходит медленно, незаметно. Человек может испытывать незначительный дискомфорт в общении с людьми и долго не обращать на это никакого внимания, считая, что с ним все в порядке. Но потом может наступить момент, когда он начинает осознавать, что без слухового аппарата ему не обойтись», — объяснил врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Причины нарушения слуха разнообразны. Кондуктивная тугоухость возникает, когда звуковые волны плохо проводятся через наружное или среднее ухо — это может быть следствием серных пробок, воспалений или повреждений барабанной перепонки. Более сложный случай — нейросенсорная тугоухость, связанная с повреждением внутреннего уха или слухового нерва, которая часто развивается с возрастом или из-за длительного воздействия громкого шума. Отдельную опасность представляют травмы головы, некоторые лекарственные препараты и осложнения после инфекционных заболеваний, предупредил отоларинголог.

Также тревогу у специалистов вызывают случаи, когда потеря слуха сопровождается острой болью, высокой температурой, головокружением или нарушением координации, отмечает собеседник издания. Гнойные выделения из уха или внезапная односторонняя глухота требуют немедленного обращения к врачу.

Профилактические меры играют ключевую роль в сохранении слуха. Специалисты рекомендуют избегать длительного воздействия громких звуков, использовать защитные средства в шумной обстановке, ограничивать использование наушников и своевременно лечить любые заболевания ушей. Регулярные проверки слуха, особенно после 50 лет, помогают выявить проблемы на ранних стадиях. Внимательное отношение к первым симптомам и своевременное обращение к специалистам позволяют сохранить качество жизни даже при возрастных изменениях слуха, заключил врач.