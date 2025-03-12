Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 21:39

Отравление свинцом: Учёные озвучили новую версию глухоты композитора Бетховена

ZDF: Снижение слуха у Бетховена могло начаться из-за свинца

Людвиг ван Бетховен. Обложка © wikipedia

Людвиг ван Бетховен. Обложка © wikipedia

Анализ волос Людвига ван Бетховена показал, что содержание свинца в них значительно превышает современные допустимые нормы. Об этом сообщает телеканал ZDF.

Исследование, проведённое с использованием аутентичных прядей волос композитора, выявило, что повышенный уровень свинца мог стать причиной его многочисленных заболеваний, включая проблемы с пищеварением и глухоту.

В XIX веке свинец широко использовался в быту и даже добавлялся в недорогие вина, которые Бетховен пил ежедневно. Однако учёные сомневаются, что свинец был единственной причиной его глухоты, так как первые симптомы появились у композитора в 27 лет. Возможно, на это повлияли наследственные факторы, а также эмоциональные и психологические нагрузки, включая депрессию и одиночество.

Врачи заглянули в ухо российского школьника с жалобой на глухоту и сильно удивились
Врачи заглянули в ухо российского школьника с жалобой на глухоту и сильно удивились

Ранее появилась информация, что в России начали расследовать убийство великого поэта Михаила Лермонтова, который погиб на дуэли ещё в 1841 году, драматургу на тот момент было всего 26 лет. Однако позже в Следственном комитете опровергли эту информацию.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar