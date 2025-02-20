СК начал расследовать убийство Лермонтова на дуэли спустя почти 2 века
Депутат Бурляев: СК начал предметную совместную работу по убийству Лермонтова
Михаил Лермонтов. Обложка © Wikipedia
В России начали расследовать убийство великого поэта Михаила Лермонтова, который погиб на дуэли ещё в 1841 году, драматургу было всего 26 лет. Делом занимается Следственный комитет РФ. Об этом рассказал народный артист, депутат Госдумы Николай Бурляев.
«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о её ходе и результатах будем сообщать», — сообщил парламентарий РИА «Новости».
По мнению депутата, учёные и эксперты до сих пор заявляют, что расследование, которое проводили после смерти поэта, было «недобросовестным» и нуждается в дополнительной проверке.
Напомним, что ранее в Госдуме предложили провести расследование гибели русского поэта и драматурга на дуэли в 1841 году. Криминалист заявил, что раскрыть убийство Лермонтова спустя почти два века невозможно. По мнению эксперта, единственное, что можно сделать в данной ситуации, — это вычислить траекторию полёта пули, которая привела к гибели поэта.