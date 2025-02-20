СК начал расследовать убийство Лермонтова на дуэли спустя почти 2 века

В России начали расследовать убийство великого поэта Михаила Лермонтова, который погиб на дуэли ещё в 1841 году, драматургу было всего 26 лет. Делом занимается Следственный комитет РФ. Об этом рассказал народный артист, депутат Госдумы Николай Бурляев.

«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о её ходе и результатах будем сообщать», — сообщил парламентарий РИА «Новости».