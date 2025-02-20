Следственный комитет опроверг данные о расследовании убийства Лермонтова
Михаил Лермонтов. Обложка © Wikipedia / Пётр Ефимович Заболотский
В Следственном комитете сообщили, что ведомство не начинало никаких расследований относительно обстоятельств гибели писателя Михаила Лермонтова по обращению депутата Госдумы Николая Бурляева.
«Информация, распространённая одним из агентств, о расследовании убийства Лермонтова не соответствует действительности», — рассказали представители Следкома ТАСС.
Ранее депутат Госдумы Бурляев заявил, что Следственный комитет должен провести новое расследование гибели Лермонтова. По его мнению, имеющиеся у нас данные не соответствуют действительности. Позже он сообщил, что ведомство действительно принялось за дело.