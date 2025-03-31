Литва продаст на аукционе изъятые белорусские молоковозы

Белорусские молоковозы и пожарные машины, изъятые Литвой, будут выставлены на продажу с аукциона. Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене сообщила об этом в интервью местным СМИ.

Она отметила, что решение о продаже 17 конфискованных молоковозов и 17 пожарных машин уже принято, а ответственность за исполнение этого решения возложена на таможенное управление.

По словам Грунскене, аукцион по продаже молоковозов состоится во вторник, 1 апреля. Она выразила надежду, что кто-то из покупателей сможет приобрести эти автомобили и передать их Украине, подчеркнув, что такие машины действительно необходимы стране в условиях текущей ситуации.

Уточняется, что данные транспортные средства были изъяты в 2023 году в Клайпедском порту, когда они пытались пройти транзитом из Беларуси через Литву. Литовские власти утверждают, что молоковозы следовали на Кубу в обход санкций, а пожарные машины — в Зимбабве. Литва конфисковала эти автомобили в связи с санкциями против Беларуси и компании-поставщика. Однако представители Зимбабве заявили, что арест пожарной техники не имеет правовых оснований. Генеральный прокурор Зимбабве Вирджиния Мабхиза посетила Литву в начале 2024 года с просьбой вернуть технику, но получила отказ.