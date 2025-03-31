МВД объявило в розыск защитницу прав ЛГБТ*-сообщества Сашу Казанцеву**

МВД России объявило в розыск ЛГБТ*-активистку и блогершу Сашу Казанцеву**. Статья, по которой против неё возбудили дело, в карточке не указана.

С февраля 2023 года Казанцева** включена в список иностранных агентов. За это время ей трижды выписывали штрафы за несоблюдение требований о маркировке публикаций. В апреле состоится рассмотрение дела по ещё одному подобному нарушению. В 2022 году она осудила СВО и уехала из РФ в Прибалтику, где продолжает свою деятельность.