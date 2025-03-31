МВД объявило в розыск защитницу прав ЛГБТ*-сообщества Сашу Казанцеву**
Саша Казанцева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zakatalki
МВД России объявило в розыск ЛГБТ*-активистку и блогершу Сашу Казанцеву**. Статья, по которой против неё возбудили дело, в карточке не указана.
«Казанцева** Александра. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска.
С февраля 2023 года Казанцева** включена в список иностранных агентов. За это время ей трижды выписывали штрафы за несоблюдение требований о маркировке публикаций. В апреле состоится рассмотрение дела по ещё одному подобному нарушению. В 2022 году она осудила СВО и уехала из РФ в Прибалтику, где продолжает свою деятельность.
Ранее сообщалось, что МВД повторно объявило в розыск миллиардера Эдуарда Шифрина. Украинский бизнесмен получил российское гражданство в 2016 году. До того как переехать в Россию, он ежегодно входил в рейтинги самых богатых людей Украины,
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
* Признана Минюстом России иностранным агентом.