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31 марта, 14:19

МВД объявило в розыск защитницу прав ЛГБТ*-сообщества Сашу Казанцеву**

Саша Казанцева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zakatalki

Саша Казанцева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zakatalki

МВД России объявило в розыск ЛГБТ*-активистку и блогершу Сашу Казанцеву**. Статья, по которой против неё возбудили дело, в карточке не указана.

«Казанцева** Александра. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска.

С февраля 2023 года Казанцева** включена в список иностранных агентов. За это время ей трижды выписывали штрафы за несоблюдение требований о маркировке публикаций. В апреле состоится рассмотрение дела по ещё одному подобному нарушению. В 2022 году она осудила СВО и уехала из РФ в Прибалтику, где продолжает свою деятельность.

Ранее сообщалось, что МВД повторно объявило в розыск миллиардера Эдуарда Шифрина. Украинский бизнесмен получил российское гражданство в 2016 году. До того как переехать в Россию, он ежегодно входил в рейтинги самых богатых людей Украины,

Шульман* убрали из базы федерального розыска МВД России
Шульман* убрали из базы федерального розыска МВД России

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

* Признана Минюстом России иностранным агентом.

Наталья Демьянова
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