Шульман* убрали из базы федерального розыска МВД России

На днях МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*. Её разыскивали по уголовной статье о нарушении порядка деятельности иноагента. За это ей в России грозит два года колонии. Напомним, что политолог с 2022 года живёт в Германии. 15 апреля того же года её внесли в список иноагентов. Шульман* неоднократно штрафовали, также на неё составили протокол за «участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации».