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27 марта, 15:22

Шульман* убрали из базы федерального розыска МВД России

Екатерина Шульман*. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Екатерина Шульман*. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Из базы розыска МВД России исчезла карточка политолога Екатерины Шульман*. Ранее её объявляли в розыск по уголовной статье.

«Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют», — указано на сайте при вводе соответствующего запроса.

На днях МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*. Её разыскивали по уголовной статье о нарушении порядка деятельности иноагента. За это ей в России грозит два года колонии. Напомним, что политолог с 2022 года живёт в Германии. 15 апреля того же года её внесли в список иноагентов. Шульман* неоднократно штрафовали, также на неё составили протокол за «участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации».

В Госдуме озаботились статусом иноагента для Ивана Урганта
В Госдуме озаботились статусом иноагента для Ивана Урганта

* Признана Минюстом России СМИ-иностранным агентом.

Дарья Нарыкова
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