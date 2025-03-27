Шульман* убрали из базы федерального розыска МВД России
Екатерина Шульман*. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев
Из базы розыска МВД России исчезла карточка политолога Екатерины Шульман*. Ранее её объявляли в розыск по уголовной статье.
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На днях МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*. Её разыскивали по уголовной статье о нарушении порядка деятельности иноагента. За это ей в России грозит два года колонии. Напомним, что политолог с 2022 года живёт в Германии. 15 апреля того же года её внесли в список иноагентов. Шульман* неоднократно штрафовали, также на неё составили протокол за «участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации».
* Признана Минюстом России СМИ-иностранным агентом.