Итальянского премьера уличили в «ухаживании» за Трампом
Bloomberg: Мелони воздерживается от критики Трампа, надеясь на отмену тарифов США
Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Итальянского премьера Джорджу Мелони уличили в «ухаживании» за президентом США Дональдом Трампом, поскольку она избегает любой критики действий главы Белого дома, стремясь добиться отмены американских пошлин на европейские товары. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в итальянском правительстве. По информации агентства, Мелони планирует поднять этот вопрос на встрече в Белом доме.
«Мелони и её сотрудники крайне обеспокоены поведением Трампа. Она скрупулезно избегает любой публичной критики президента США, и всё, что она говорит о тарифах или стремлении к урегулированию конфликта на Украине, тщательно выверено, чтобы не вызвать недовольство Белого дома», — приводит агентство слова источника.
Согласно информации Bloomberg, Мелони стремится к смягчению торговых ограничений, введённых США в отношении Италии. Итальянские эксперты полагают, что предстоящий визит в Вашингтон может стать решающим шагом в достижении этой цели. Несмотря на это, конкретная дата визита пока не назначена.
Ранее Джорджа Мелони выразила опасения, что ввод миротворцев на Украину спровоцирует негативную реакцию России. По её словам, Москва может расценить это как прямую угрозу.