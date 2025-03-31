Итальянского премьера уличили в «ухаживании» за Трампом

Итальянского премьера Джорджу Мелони уличили в «ухаживании» за президентом США Дональдом Трампом, поскольку она избегает любой критики действий главы Белого дома, стремясь добиться отмены американских пошлин на европейские товары. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в итальянском правительстве. По информации агентства, Мелони планирует поднять этот вопрос на встрече в Белом доме.

«Мелони и её сотрудники крайне обеспокоены поведением Трампа. Она скрупулезно избегает любой публичной критики президента США, и всё, что она говорит о тарифах или стремлении к урегулированию конфликта на Украине, тщательно выверено, чтобы не вызвать недовольство Белого дома», — приводит агентство слова источника.

Согласно информации Bloomberg, Мелони стремится к смягчению торговых ограничений, введённых США в отношении Италии. Итальянские эксперты полагают, что предстоящий визит в Вашингтон может стать решающим шагом в достижении этой цели. Несмотря на это, конкретная дата визита пока не назначена.