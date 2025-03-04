Премьер Италии Джорджа Мелони отказалась отправить войска на Украину

Италия отказывается отправлять войска на Украину в рядах контингента Европейского союза (ЕС), заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она назвала очень сложной в реализации предложение Франции и Британии о формировании европейского воинского контингента для переброски в Киев.

«Мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину», — высказалась итальянский премьер в эфире телеканала Rai1.