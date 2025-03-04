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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 марта, 10:17

Премьер Италии Джорджа Мелони отказалась отправить войска на Украину

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Обложка © governo.it

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Обложка © governo.it

Италия отказывается отправлять войска на Украину в рядах контингента Европейского союза (ЕС), заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она назвала очень сложной в реализации предложение Франции и Британии о формировании европейского воинского контингента для переброски в Киев.

«Мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину», — высказалась итальянский премьер в эфире телеканала Rai1.

Мелони сомневается в эффективности европейского воинского контингента на Украине. По её мнению, ключевым вопросом для политиков ЕС должна стать выработка условий справедливого и длительного мира, включающего гарантии безопасности для Незалежной.

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А премьер-министр Британии Кир Стармер заявил в палате общин о готовности Лондона не только перебросить миротворцев на Украину, но рассмотреть возможность отправки самолётов для обеспечения закрытия воздушного пространства над страной. Он пообещал в ближайшие дни представить президенту США Дональду Трампу группу «Европа-плюс», в которую войдут страны, изъявившие желание разместить войска в Незалежной для обеспечения гарантий безопасности. До этого он презентовал свой вариант разрешения украинского конфликта на саммите по Украине в Лондоне.

Андрей Бражников
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