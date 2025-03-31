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31 марта, 15:29

Избившим девушку в Киеве из-за песен Меладзе оказался сотрудник военкомата

Зачинщиком драки в Киеве из-за песни Валерия Меладзе оказался не военный, а сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, местный аналог военкоматов). Об этом пишет издание «Страна.ua».

Тот самый ТЦКашник Белошвец, избивший девушку из-за русской музыки. Фото © «Страна.ua»

Тот самый ТЦКашник Белошвец, избивший девушку из-за русской музыки. Фото © «Страна.ua»

По данным журналистов, Александр Белошвец работает санитарным инструктором в Киевском городском ТЦК.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева произошёл конфликт между мужчиной и группой отдыхающих. Изначально местные СМИ писали, что это боец ВСУ. Всё началось, когда одна из женских компаний включила русскоязычные песни, в том числе композиции Меладзе. Это вызвало недовольство у соседей, среди которых оказался сотрудник военкомата Белошвец. При этом полиция в своём релизе даже не упомянула, что он первый напал на женщин.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Никита Никонов
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