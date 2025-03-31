Сильные дожди затопили туристический лагерь с детьми в горах Сочи
В Сочи из подтопленного турлагеря эвакуировали 19 туристов, включая 10 детей
Тургруппа, которую эвакуировали в Сочи. Обложка © Telegram / Кубань-СПАС
Спасатели эвакуировали из подтопленного палаточного лагеря в Сочи 19 человек, среди них — десять детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Кубань-спас».
«Информация поступала сегодня от руководителя туристической группы. В результате обильных осадков произошло подтопление палаточного лагеря. Спасатели Адлерского отряда оперативно прибыли на место происшествия и произвели эвакуацию 19 человек, из которых 10 детей», — указано в сообщении.
Эвакуированная тургруппа в Сочи. Фото © Telegram / Кубань-СПАС
В службе спасения отметили, что все члены туротряда были успешно перевезены в безопасное место благодаря слаженным действиям специалистов. Эвакуированным не понадобилась помощь врачей. При этом, по информации ГУ МЧС по региону, в горах Сочи штормовое предупреждение действует до вечера 2 апреля. Также специалисты отметили, что есть риск схода лавин на высотах от 1,5 тысячи метров над уровнем моря.
А ранее Life.ru писал, что более 100 домов могут уйти под воду в российском городе из-за резкого потепления. В настоящее время в Минусинске затоплено 13 приусадебных участков. Эвакуированы 22 человека, в их числе — шесть детей.