Сильные дожди затопили туристический лагерь с детьми в горах Сочи

Спасатели эвакуировали из подтопленного палаточного лагеря в Сочи 19 человек, среди них — десять детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Кубань-спас».

«Информация поступала сегодня от руководителя туристической группы. В результате обильных осадков произошло подтопление палаточного лагеря. Спасатели Адлерского отряда оперативно прибыли на место происшествия и произвели эвакуацию 19 человек, из которых 10 детей», — указано в сообщении.

Эвакуированная тургруппа в Сочи. Фото © Telegram / Кубань-СПАС

В службе спасения отметили, что все члены туротряда были успешно перевезены в безопасное место благодаря слаженным действиям специалистов. Эвакуированным не понадобилась помощь врачей. При этом, по информации ГУ МЧС по региону, в горах Сочи штормовое предупреждение действует до вечера 2 апреля. Также специалисты отметили, что есть риск схода лавин на высотах от 1,5 тысячи метров над уровнем моря.