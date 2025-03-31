«Ты нормальный?»: Фон дер Ляйен обозвала Фицо идиотом

Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал о своём телефонном разговоре с главной Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, она ругала его за общение с президентом США Дональдом Трампом и назвала «полным идиотом». Слова словацкого премьера приводит телеканал TA3.

«Роберт, что ты наделал? С какой стати ты вёл такие переговоры с Трампом? Ты нормальный?» — спрашивала фон дер Ляйен у Фицо во время беседы.

Премьер уточнил, что обсуждал с главой Еврокомиссии тарифы, которые американский лидер планирует ввести в отношении Европы.