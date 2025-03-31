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Регион
31 марта, 17:01

«Ты нормальный?»: Фон дер Ляйен обозвала Фицо идиотом

Фицо заявил, что Урсула фон дер Ляйен назвала его «идиотом» за общение с Трампом

Роберт Фицо и Урсула фон дер Ляйен. Обложка © TACC / AP, EPA

Роберт Фицо и Урсула фон дер Ляйен. Обложка © TACC / AP, EPA

Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал о своём телефонном разговоре с главной Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, она ругала его за общение с президентом США Дональдом Трампом и назвала «полным идиотом». Слова словацкого премьера приводит телеканал TA3.

«Роберт, что ты наделал? С какой стати ты вёл такие переговоры с Трампом? Ты нормальный?» — спрашивала фон дер Ляйен у Фицо во время беседы.

Премьер уточнил, что обсуждал с главой Еврокомиссии тарифы, которые американский лидер планирует ввести в отношении Европы.

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Ранее Италия, Испания и Франция отвергли идею фон дер Ляйен по перевооружению Евросоюза. Эти страны отвергают программу Еврокомиссии по увеличению оборонных расходов за счёт кредитов, опасаясь увеличения и без того тяжёлого долгового бремени. Такой конфликт интересов может негативно отразиться на планах Брюсселя отправить ещё больше оружия на Украине.

Алена Пенчугина
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