Юг Европы отверг планы фон дер Ляйен перевооружить ЕС

Власти Испании, Италии и Франции отвергли инициативу по перевооружению Европы авторства главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Об этом докладывает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, эти страны «отвергают программу Еврокомиссии по увеличению оборонных расходов за счёт кредитов, опасаясь увеличения и без того тяжёлого долгового бремени». Один из дипломатов рассказал, что Париж, Рим и Мадрид выступают за прекращение увеличения долга, а соответственно против перевооружения.