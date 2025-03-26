Юг Европы отверг планы фон дер Ляйен перевооружить ЕС
Италия, Испания и Франция отвергли идею фон дер Ляйен по перевооружению ЕС
Власти Испании, Италии и Франции отвергли инициативу по перевооружению Европы авторства главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Об этом докладывает газета Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, эти страны «отвергают программу Еврокомиссии по увеличению оборонных расходов за счёт кредитов, опасаясь увеличения и без того тяжёлого долгового бремени». Один из дипломатов рассказал, что Париж, Рим и Мадрид выступают за прекращение увеличения долга, а соответственно против перевооружения.
Журналисты уверены, что такой конфликт интересов может негативно отразиться на планах Брюсселя отправить ещё больше оружия на Украине.
Ранее фон дер Ляйен обвинили в негативном влиянии на экономику Европейского союза. При этом глава ЕК продолжает строить далеко идущие и крайне затратные милитаристские планы. Журналисты заметили, что некогда считавшаяся «самой влиятельной женщиной Европы» фон дер Ляйен стремительно сдаёт политические позиции и уже не является авторитетом на международной арене.
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