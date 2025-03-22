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22 марта, 05:27

«Самая влиятельная женщина Европы» оказалась на пороге свалки истории

Bild: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лишилась былого влияния

Некогда считавшаяся «самой влиятельной женщиной Европы» Урсула фон дер Ляйен стремительно сдаёт политические позиции и уже не является авторитетом на международной арене, уверены авторы Bild. В обозримом будущем председатель ЕК станет играть лишь вспомогательную роль, сказано в материале.

Таблоид напомнил, как вице-президент США Джей Ди Вэнс демонстративно покинул недавний саммит в Париже, когда фон дер Ляйен начала отвечать на его речь. Мнение главы Еврокомиссии совершенно не интересует Штаты, сделали выводы авторы. Параллельно затмевать политика начали и европейские лидеры.

«Просто совпадение — или это явный признак того, что музыка на тему Украины и обороны сейчас звучит больше в Лондоне и Париже, чем в Брюсселе?» — задались вопросом в Bild.

Фон дер Ляйен и Кошта на саммите в Брюсселе «прятали рты» от журналистов
Фон дер Ляйен и Кошта на саммите в Брюсселе «прятали рты» от журналистов

Ранее фон дер Ляйен обвинили в негативном влиянии на экономику Европейского союза. При этом глава ЕК продолжает строить далеко идущие и крайне затратные милитаристские планы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Антон Голыбин
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