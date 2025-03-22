«Самая влиятельная женщина Европы» оказалась на пороге свалки истории

Некогда считавшаяся «самой влиятельной женщиной Европы» Урсула фон дер Ляйен стремительно сдаёт политические позиции и уже не является авторитетом на международной арене, уверены авторы Bild. В обозримом будущем председатель ЕК станет играть лишь вспомогательную роль, сказано в материале.

Таблоид напомнил, как вице-президент США Джей Ди Вэнс демонстративно покинул недавний саммит в Париже, когда фон дер Ляйен начала отвечать на его речь. Мнение главы Еврокомиссии совершенно не интересует Штаты, сделали выводы авторы. Параллельно затмевать политика начали и европейские лидеры.