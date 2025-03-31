В Нигерии уничтожили первый китайский танк VT-4
ЦАСТ: В Нигерии террористы уничтожили танк VT-4, произведённый в Китае
Танк VT-4. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Террористы напали на военную базу нигерийской армии, в результате было потеряно несколько единиц бронетехники, в том числе китайский основной боевой танк VT-4. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин.
Танк VT-4. Фото © Telegram / Военный Осведомитель
Эксперт объяснил, что среди подбитой техники находится танк с поднимающимся столбом дыма. По своим очертаниям он не похож на Т-72 или Vickers Mk.3, состоящим на вооружении нигерийских сухопутных войск. Лямин добавил, что внешние характеристики указывают на VT-4, который был поставлен КНР в апреле 2019 года. Данные 51-тонные танки активно использовались в боевых действиях против террористов с 2021 года. Однако, вероятно, боевикам удалось уничтожить один из них.
«В различных справочных изданиях сообщалось, что в этой стране эксплуатируются 6 единиц такой техники, хотя, по некоторым данным, всего планировалось приобрести батальонный комплект из трёх десятков боевых машин», — приводит RG.ru слова Лямина.
Кроме того, в ходе атаки были поражены штурмовая колесная 105-мм самоходная артиллерийская установка ST1, которая является экспортным вариантом китайской ZTL11.
А ранее Life.ru писал, что российские военные захватили украинский танк Т-80У с новым тактическим знаком. При этом символ не является опознавательным знаком конкретного подразделения, а скорее указывает на участие техники в общей операции на определённом направлении.