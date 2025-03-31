В Нигерии уничтожили первый китайский танк VT-4

Террористы напали на военную базу нигерийской армии, в результате было потеряно несколько единиц бронетехники, в том числе китайский основной боевой танк VT-4. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин.

Танк VT-4. Фото © Telegram / Военный Осведомитель

Эксперт объяснил, что среди подбитой техники находится танк с поднимающимся столбом дыма. По своим очертаниям он не похож на Т-72 или Vickers Mk.3, состоящим на вооружении нигерийских сухопутных войск. Лямин добавил, что внешние характеристики указывают на VT-4, который был поставлен КНР в апреле 2019 года. Данные 51-тонные танки активно использовались в боевых действиях против террористов с 2021 года. Однако, вероятно, боевикам удалось уничтожить один из них.

«В различных справочных изданиях сообщалось, что в этой стране эксплуатируются 6 единиц такой техники, хотя, по некоторым данным, всего планировалось приобрести батальонный комплект из трёх десятков боевых машин», — приводит RG.ru слова Лямина.

Кроме того, в ходе атаки были поражены штурмовая колесная 105-мм самоходная артиллерийская установка ST1, которая является экспортным вариантом китайской ZTL11.