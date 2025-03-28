Без экипажа, но с лазерами: На «Уралвагонзаводе» описали танк будущего

Танки будущего станут модульными, получат более мощное оружие, многоуровневую защиту и научатся выполнять боевые задачи вообще без экипажа. Об этом рассказал РИА «Новости» независимый член совета директоров концерна «Уралвагонзавод» (в составе госкорпорации «Ростех») Игорь Мешков.

Он отметил, что на поле боя танк должен быть способен разбить противника прямой наводкой, обладая при этом хорошим запасом прочности, чтобы выдерживать огонь и удары основных средств поражения. Мешков считает, что такая боевая машина не утратит с годами свою эффективность. Для этого конструкторам необходимо сохранить его главные качества: манёвренность, вездеходность, возможность оснащения мощным пушечным оружием с поворотной башней и, конечно, его исполинскую выносливость.

Современные средства поражения уже создают танкам массу проблем на поле боя, а в будущем их станет ещё больше, если в конфликте будут участвовать две технологически оснащённые армии. Машинам предстоит выстоять под плотным огнём противотанковых орудий, артиллерийскими снарядами, атаками других танков, дронов и авиации. Единственным решением здесь будет оснастить танк многоуровневой защитой с любого ракурса.

«Это будет эшелонированная защита из пассивной и активной брони, допэкранов и ограждений, комплекса активной защиты, комплекса аэрозольных помех, систем РЭБ и лазерного поражения, иных средств», – утверждает Мешков.