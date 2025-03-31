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31 марта, 16:13

В Петербурге прохожие растянули под окнами горящей квартиры одеяло и спасли ребёнка

SHOT: Прохожие с помощью одеяла спасли ребёнка из горящей квартиры в Петербурге

Прохожие спасли ребёнка из горящей квартиры в Санкт-Петербурге. Они растянули одеяло, чтобы мальчик смог безопасно спрыгнуть с третьего этажа, сообщает SHOT.

Спасение ребёнка из горящей квартиры в Петербурге. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, сегодня днём в жилом комплексе «Новая Охта» произошло возгорание балкона. Причиной пожара, предположительно, стал непотушенный окурок, выброшенный с верхнего этажа. В момент происшествия в квартире находился маленький мальчик, который ждал возвращения мамы с работы. Ребёнок не смог самостоятельно покинуть задымленное помещение, так как не смог открыть дверь. Соседи, услышав о пожаре, оперативно пришли на помощь, используя одеяло для спасения. Очевидцы сообщают, что мама мальчика, узнав о пожаре, позвонила соседям и попросила их спасти сына, пока она спешила домой с работы.

Сейчас ребёнок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, и он находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей. Мальчики 2010 и 2011 годов рождения не смогли выбраться из постройки, которая загорелась вечером 20 марта.

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В Махачкале спасли кота, который cпрятался под кровать во время взрыва в доме
Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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