В Петербурге прохожие растянули под окнами горящей квартиры одеяло и спасли ребёнка

По данным телеграм-канала, сегодня днём в жилом комплексе «Новая Охта» произошло возгорание балкона. Причиной пожара, предположительно, стал непотушенный окурок, выброшенный с верхнего этажа. В момент происшествия в квартире находился маленький мальчик, который ждал возвращения мамы с работы. Ребёнок не смог самостоятельно покинуть задымленное помещение, так как не смог открыть дверь. Соседи, услышав о пожаре, оперативно пришли на помощь, используя одеяло для спасения. Очевидцы сообщают, что мама мальчика, узнав о пожаре, позвонила соседям и попросила их спасти сына, пока она спешила домой с работы.