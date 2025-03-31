ЦБ резко повысил курс доллара

В понедельник, 31 марта, Банк России объявил о значительном повышении официальных курсов иностранных валют. Актуальные значения доллара, евро и юаня можно найти на официальном сайте регулятора.

Так, курс доллара, установленный регулятором, вырос почти на два рубля, достигнув 85,50 рубля. В конце предыдущей недели доллар стоил на 1,82 рубля дешевле. Официальный курс евро увеличился на 2,77 рубля, составив 92 рубля 43 копейки. Курс юаня также вырос, прибавив 26 копеек и достигнув 11,71 рубля.