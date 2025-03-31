«Вэнс был прав во всём»: Сын Трампа осудил приговор Ле Пен во Франции
Трамп-младший: Решение суда по Ле Пен подтверждает правоту Вэнса о Европе
Дональд Трамп-младший. Обложка © Flickr / Gage Skidmore
Приговор, вынесенный судом Парижа лидеру фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, указывает на правильность слов американского вице-президента Джей Ди Вэнса о Евросоюзе. Такое заявление сделал на странице в социальной сети Х сын президента США Дональд Трамп-младший.
Он выразил удивление в связи с арестом Марин Ле Пен и её отстранением от президентских выборов во Франции. Он намекнул, что эти действия могут подтверждать критику, высказанную ранее Вэнсом, о недостаточной демократичности в Европе.
«Франция отправляет Ле Пен в тюрьму и запрещает ей участвовать в выборах?! Они просто пытаются доказать, что Вэнс был прав во всём?» — написал сын Трапа.
В середине февраля Джей Ди Вэнс публично выразил критику в адрес европейских политиков на Мюнхенской конференции. Он заявил, что западные лидеры должны уделять больше внимания мнению своих избирателей и не игнорировать их, как будто они не способны к самостоятельному мышлению.
Ранее сегодня суд в Париже приговорил Марин Ле Пен к четырём годам лишения свободы, из которых два условно, а два — с электронным браслетом. Также ей ограничили избирательные права на пять лет. Таким образом, Ле Пен не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.