Приговор, вынесенный судом Парижа лидеру фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, указывает на правильность слов американского вице-президента Джей Ди Вэнса о Евросоюзе. Такое заявление сделал на странице в социальной сети Х сын президента США Дональд Трамп-младший.

Он выразил удивление в связи с арестом Марин Ле Пен и её отстранением от президентских выборов во Франции. Он намекнул, что эти действия могут подтверждать критику, высказанную ранее Вэнсом, о недостаточной демократичности в Европе.

«Франция отправляет Ле Пен в тюрьму и запрещает ей участвовать в выборах?! Они просто пытаются доказать, что Вэнс был прав во всём?» — написал сын Трапа.

В середине февраля Джей Ди Вэнс публично выразил критику в адрес европейских политиков на Мюнхенской конференции. Он заявил, что западные лидеры должны уделять больше внимания мнению своих избирателей и не игнорировать их, как будто они не способны к самостоятельному мышлению.

