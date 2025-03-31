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31 марта, 17:47

Участники автопробега «Дорога жизни» доставили частицу ленинградской земли в ДНР

Участники автопробега доставили капсулу с землёй с легендарной Дороги жизни в музей в Донецке. Обложка © Луганский Информационный Центр

Участники автопробега доставили капсулу с землёй с легендарной Дороги жизни в музей в Донецке. Обложка © Луганский Информационный Центр

В понедельник, 31 марта, состоялся автопробег «Дорога жизни объединяет». Его участники привезли капсулу с землёй с легендарной Дороги жизни в Музей Великой Отечественной войны, расположенный в Донецке. Передача реликвии состоялась во время торжественного митинга на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР, сообщает пресс-служба Луганского информационного центра.

Участники автопробега доставили капсулу с землёй с легендарной Дороги жизни в музей в Донецке. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

Участники автопробега доставили капсулу с землёй с легендарной Дороги жизни в музей в Донецке. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

В автопробеге приняли участие представители национально-культурных общин Ленинградской области, Санкт-Петербурга, а также представители ДНР и ЛНР. Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Это исторический момент, когда «Дорога жизни» из Ленинградской области, из-под Санкт-Петербурга передаёт этот знак с находящейся в ней, этой гильзе, землёй из-под Ленинграда с легендарной Дороги жизни. Она передаётся на хранение в музейно-мемориальном комплексе ДНР», — отметил инициатор автопробега и руководитель международного патриотического проекта «Побратимы-Победители» Юрий Паламарчук.

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Алена Пенчугина
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