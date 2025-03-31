Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 17:33

«Очень нужна поддержка»: В Раде выступили с неожиданным обращением к странам БРИКС

Депутат Рады Гриб: Украине нужна помощь стран БРИКС

Украине необходима помощь стран БРИКС, заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб. Она считает, что полагаться исключительно на поддержку Европы и США рискованно, поскольку её объемы могут быть недостаточными для долгосрочного обеспечения нужд Киева.

Нардеп отметила, что, по некоторым оценкам, Европе потребуется несколько лет для укрепления обороны и подготовки к потенциальным вызовам. Но, по её мнению, Украина не сможет ждать так долго.

«Нам надо смотреть и полагаться сейчас не только на наших европейских партнёров, а продолжать работать с США и обязательно с другими странами [БРИКС]. <...> Я считаю, что их поддержка нам очень нужна сегодня», — заявила Гриб.

Фокус не пройдёт: Киев больше не получит американского оружия «на халяву»
Фокус не пройдёт: Киев больше не получит американского оружия «на халяву»

Ранее сообщалось, что в Амстердаме прошла демонстрация, на которой десятки людей выступили за мир и против поставок оружия Украине со стороны западных стран. Участники акции также почтили память жертв трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • БРИКС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar