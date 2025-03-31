«Очень нужна поддержка»: В Раде выступили с неожиданным обращением к странам БРИКС

Украине необходима помощь стран БРИКС, заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб. Она считает, что полагаться исключительно на поддержку Европы и США рискованно, поскольку её объемы могут быть недостаточными для долгосрочного обеспечения нужд Киева.

Нардеп отметила, что, по некоторым оценкам, Европе потребуется несколько лет для укрепления обороны и подготовки к потенциальным вызовам. Но, по её мнению, Украина не сможет ждать так долго.

«Нам надо смотреть и полагаться сейчас не только на наших европейских партнёров, а продолжать работать с США и обязательно с другими странами [БРИКС]. <...> Я считаю, что их поддержка нам очень нужна сегодня», — заявила Гриб.