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Регион
31 марта, 17:51

В Москве машина с водителем рухнула с четвёртого этажа парковки и загорелась

SHOT: В Москве автомобиль упал с четвёртого этажа парковки, водитель погиб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

В Москве на Крылатской улице автомобиль с водителем внутри упал с четвёртого этажа парковки и загорелся. Об этом сообщает SHOT.

На место происшествия выехали экстренные службы. По данным телеграм-канала, водитель погиб. Детали случившегося уточняются.

А ранее сообщалось, что в Амурской области в кабине грузовика нашли тело водителя. Тягач с приморскими номерами обнаружили на съезде с трассы Хабаровск – Чита.

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Наталья Демьянова
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