В Москве машина с водителем рухнула с четвёртого этажа парковки и загорелась
SHOT: В Москве автомобиль упал с четвёртого этажа парковки, водитель погиб
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В Москве на Крылатской улице автомобиль с водителем внутри упал с четвёртого этажа парковки и загорелся. Об этом сообщает SHOT.
На место происшествия выехали экстренные службы. По данным телеграм-канала, водитель погиб. Детали случившегося уточняются.
А ранее сообщалось, что в Амурской области в кабине грузовика нашли тело водителя. Тягач с приморскими номерами обнаружили на съезде с трассы Хабаровск – Чита.