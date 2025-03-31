Вызывающее инвалидность заболевание обнаружили на волгоградских Мальдивах

В Волгограде обнаружили опасную инфекцию бруцеллёз, которая передаётся от больных животных человеку. Об этом сообщает местное издание «Блокнот» со ссылкой на областную администрацию.

На данный момент специалисты предпринимают меры, чтобы не допустить распространение болезни. Инфекция была найдена на так называемых волгоградских Мальдивах — острове Сарпинском в Кировском районе.

Заражённые животные находились в личном подсобном хозяйстве. Все они отправятся на убой. Территорию запрещено посещать посторонним лицам.

Бруцеллёз поражает органы человека и может привести к инвалидности. Инфекция попадает в организм при контакте с больными животными, укусе насекомых и употребления в пищу заражённых продуктов. Инфекционное заболевание у скота вызывает тяжёлые осложнения: у самцов развивается воспаление и гниение половых органов, а у самок возможны выкидыши. Эффективного лечения нет, поэтому единственная мера борьбы — это вынужденное уничтожение всех заболевших животных.