Появились кадры момента падения легковушки с парковки в Москве
SHOT показал кадры падения легковушки с многоуровневой парковки в Москве
Момент падения автомобиля Volkswagen Golf с пятого этажа многоуровневой парковки в Москве попал на видео. На опубликованных SHOT кадрах видно, что водитель легковушки сдавал назад и не справился с управлением.
По данным Telegram-канала, за рулём иномарки была 69-летняя женщина. После падения автомобиль загорелся и полностью выгорел. Автоледи скончалась.
Момент происшествия. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что ЧП произошло 31 марта на Крылатской улице. На месте происшествия работают экстренные службы.
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Telegram / SHOT