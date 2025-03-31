Ещё 35 образовательных учреждений ДНР вернулись к очным занятиям

После долгого периода дистанционного обучения ещё 35 образовательных учреждений Донецкой Народной Республики вновь открыли свои двери для очных занятий, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, этому поспособствовала стабильная оперативная обстановка.

Всего к очному формату вернулись 493 школы из 587 и 443 детских сада из 565. Пушилин лично проверил готовность некоторых учебных заведений к традиционным занятиям и запросил у глав муниципалитетов отчёты о подготовке к выходу школьников на уроки.

«Везде штатная обстановка, питание организовано», — подчеркнул глава ДНР.

По словам Пушилина, некоторые школы заметно преобразились за время дистанта. Так, школу №46 в Донецке оснастили современным оборудованием, ноутбуками, интерактивными досками и другим необходимым инвентарём.