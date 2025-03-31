Силы ПВО за час уничтожили шесть украинских дронов над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за час сбили шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, дроны удалось перехватить в период с 20:45 до 21:50 по московскому времени.
А в ночь на 31 марта силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 66 украинских БПЛА. Основной удар пришёлся на приграничные регионы: в небе над Брянской областью была нейтрализована 41 воздушная цель.
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