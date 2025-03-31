Перепутала педали: Названа причина ЧП с падением автомобиля в Москве
Водитель упавшего с паркинга автомобиля могла перепутать педали
Причиной падения легкового автомобиля Volkswagen с пятого этажа многоуровневой парковки в Москве могла стать невнимательность водителя. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.
«Предварительно, водитель перепутала педали и нажала на газ вместо тормоза», — рассказали ТАСС правоохранители.
Напомним, что ЧП произошло 31 марта на Крылатской улице. За рулём иномарки была 69-летняя женщина, она скончалась. После падения автомобиль загорелся, но к настоящему времени пожар потушен.
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Telegram / SHOT