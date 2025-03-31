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Регион
31 марта, 20:10

Перепутала педали: Названа причина ЧП с падением автомобиля в Москве

Водитель упавшего с паркинга автомобиля могла перепутать педали

Причиной падения легкового автомобиля Volkswagen с пятого этажа многоуровневой парковки в Москве могла стать невнимательность водителя. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.

«Предварительно, водитель перепутала педали и нажала на газ вместо тормоза», — рассказали ТАСС правоохранители.

Появились кадры момента падения легковушки с парковки в Москве
Появились кадры момента падения легковушки с парковки в Москве

Напомним, что ЧП произошло 31 марта на Крылатской улице. За рулём иномарки была 69-летняя женщина, она скончалась. После падения автомобиль загорелся, но к настоящему времени пожар потушен.

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Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
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