Горслужбы Москвы привели в повышенную готовность перед первоапрельским штормом

Городские службы российской столицы переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма. Ожидается, что 1 и 2 апреля на Москву обрушится более 70% месячной нормы осадков. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«Непогода может сопровождаться усилением ветра с порывами до 14 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности», — подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что принимаются все необходимые меры для защиты жилых домов, объектов инфраструктуры, транспорта, торговли и строящихся объектов. Электросетевые компании получили указание подготовить резервные источники питания. На улицах города уже дежурят бригады «Мосводостока». Дополнительно привлечена спецтехника дорожных служб и инженерных компаний.

«Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — предостерёг Бирюков.