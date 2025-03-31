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Регион
31 марта, 20:33

Белый дом сообщил о недовольстве Трампа из-за риторики России и Украины

Заявления Владимира Зеленского и Владимира Путина относительно украинского кризиса вызывают недовольство у Дональда Трампа. Реакцией президента США на риторику участников вооружённого конфликта поделилась официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Он выразил своё недовольство высказываниями со стороны руководителей по обе стороны этого конфликта», — подчеркнула она в беседе с журналистами, добавив, что американский лидер «невероятно упорно» работает над сделкой между Москвой и Киевом.

В Кремле отреагировали на заявления Трампа о разговоре с Путиным
В Кремле отреагировали на заявления Трампа о разговоре с Путиным

Напомним, что ранее Трамп выразил уверенность в возможности заключения мирного соглашения между Путиным и Зеленским. В конечном итоге они должны найти общий язык, считает американский политик.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Антон Голыбин
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