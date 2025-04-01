Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 21:29

Уголовную ответственность за приготовление пищи на Вечном огне могут ввести в РФ

Вечный огонь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Вечный огонь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Министерство юстиции России выступило с предложением ввести уголовную ответственность за осквернение мемориалов защитникам Отечества, включая приготовление пищи на Вечном огне и другие проявления вандализма. Детали инициативы содержатся в пояснительной записке к поправке в статью 243.4 УК РФ, сообщил ТАСС.

В Минюсте подчеркнули, что лишь с февраля 2022 года в России произошло более 270 случаев осквернения воинских захоронений и объектов, которые не получили должной правовой оценки. Целью поправок станет устранение этого пробела в УК.

Ведомство предлагает установить наказание за указанное преступление в виде лишения свободы сроком до трёх лет или штрафа до трёх миллионов рублей. Законопроект уже получил одобрение правоохранительных и контролирующих органов страны.

Мужчина заживо сгорел в чаше Вечного огня в Рязани
Мужчина заживо сгорел в чаше Вечного огня в Рязани

Напомним, что один из случаев осквернения памяти погибших недавно произошёл в Ленобласти. Там 33-летний мужчина не придумал ничего лучше, как прикурить от Вечного огня. Секундная выходка закончилась для него в отделе полиции.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Минюст РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar