Уголовную ответственность за приготовление пищи на Вечном огне могут ввести в РФ
Вечный огонь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86
Министерство юстиции России выступило с предложением ввести уголовную ответственность за осквернение мемориалов защитникам Отечества, включая приготовление пищи на Вечном огне и другие проявления вандализма. Детали инициативы содержатся в пояснительной записке к поправке в статью 243.4 УК РФ, сообщил ТАСС.
В Минюсте подчеркнули, что лишь с февраля 2022 года в России произошло более 270 случаев осквернения воинских захоронений и объектов, которые не получили должной правовой оценки. Целью поправок станет устранение этого пробела в УК.
Ведомство предлагает установить наказание за указанное преступление в виде лишения свободы сроком до трёх лет или штрафа до трёх миллионов рублей. Законопроект уже получил одобрение правоохранительных и контролирующих органов страны.
Напомним, что один из случаев осквернения памяти погибших недавно произошёл в Ленобласти. Там 33-летний мужчина не придумал ничего лучше, как прикурить от Вечного огня. Секундная выходка закончилась для него в отделе полиции.