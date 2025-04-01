Уголовную ответственность за приготовление пищи на Вечном огне могут ввести в РФ

Министерство юстиции России выступило с предложением ввести уголовную ответственность за осквернение мемориалов защитникам Отечества, включая приготовление пищи на Вечном огне и другие проявления вандализма. Детали инициативы содержатся в пояснительной записке к поправке в статью 243.4 УК РФ, сообщил ТАСС.

В Минюсте подчеркнули, что лишь с февраля 2022 года в России произошло более 270 случаев осквернения воинских захоронений и объектов, которые не получили должной правовой оценки. Целью поправок станет устранение этого пробела в УК.

Ведомство предлагает установить наказание за указанное преступление в виде лишения свободы сроком до трёх лет или штрафа до трёх миллионов рублей. Законопроект уже получил одобрение правоохранительных и контролирующих органов страны.