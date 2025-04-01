Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 21:47

Госдеп: США против передачи Украины под временное управление

Госдеп США. Обложка © Flickr / U.S. Department of State

Госдеп США. Обложка © Flickr / U.S. Department of State

Соединённые Штаты против предложения передать Украину под временное управление для проведения выборов. Урегулирование должно произойти лишь путём прекращения огня и переговоров Москвы и Киева, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По её словам, для завершения конфликта Россия и Украина должны будут принять жёсткие решения и пойти на компромиссы. Вашингтон продолжает работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров, добавила дипломат.

«Была идея России о временной администрации, которая не получила одобрение президента [США Дональда Трампа]. Украина <...> является конституционной демократией. Управление на Украине определяется её конституцией и украинским народом», — заявила Брюс журналистам.

Путин: Стратегическая инициатива на фронте полностью в руках ВС РФ
Путин: Стратегическая инициатива на фронте полностью в руках ВС РФ

О возможности передать Украину под временное управление 28 марта заявил президент России Владимир Путин. По словам политика, взять шефство над Незалежной может ООН.

Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar