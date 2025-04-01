Госдеп: США против передачи Украины под временное управление

Соединённые Штаты против предложения передать Украину под временное управление для проведения выборов. Урегулирование должно произойти лишь путём прекращения огня и переговоров Москвы и Киева, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По её словам, для завершения конфликта Россия и Украина должны будут принять жёсткие решения и пойти на компромиссы. Вашингтон продолжает работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров, добавила дипломат.

«Была идея России о временной администрации, которая не получила одобрение президента [США Дональда Трампа]. Украина <...> является конституционной демократией. Управление на Украине определяется её конституцией и украинским народом», — заявила Брюс журналистам.