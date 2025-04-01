На Украине сделали важное заявление о выборах

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия категорически опроверг информацию о подготовке к избирательной кампании на Украине. Так парламентарий прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы обсуждении этого вопроса на совещании в офисе Владимира Зеленского.

«Я не только не участвовал в таком совещании, но даже утверждаю, что такого совещания не было вообще. Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведётся», — заявил Арахамия украинским СМИ.

Депутат добавил, что парламентские партии придерживаются договорённости о проведении голосования через полгода после окончания военного положения.