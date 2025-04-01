Повышенные штрафы за нарушение ПДД начали действовать в России
С 1 апреля вступили в силу повышенные штрафы за нарушения ПДД. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000
В России вступили в силу значительные изменения в правилах дорожного движения. Изменения предусматривают повышенные штрафные санкции, другой порядок оформления страховых полисов и новые требования к иностранным водителям. Поправки в законодательство опубликованы на официальном портале правовых актов.
Превышение скорости более чем на 80 км/ч или выезд на встречную полосу теперь будут караться штрафом в 7,5 тысячи рублей, а управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — штрафом до 45 тысяч рублей. Особое внимание уделено страховому законодательству. Так, повторное отсутствие полиса ОСАГО обойдётся нарушителю в 3-5 тысяч рублей, при этом для мотоциклистов вводится новая система расчёта стоимости страховки, учитывающая мощность двигателя.
Также отменяется практика автоматического продления водительских удостоверений — теперь для получения нового документа автовладельцам придётся заново проходить медицинское освидетельствование и оплачивать госпошлину. Кроме того, иностранцы отныне обязаны заменить свои удостоверения на российские.
Ранее Life.ru рассказывал, что в 2024 году россиян оштрафовали на 176,3 миллиарда рублей за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Было выписано более 255 миллионов постановлений. 93% из них оформлены автоматически с помощью камер фотовидеофиксации.