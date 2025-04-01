Повышенные штрафы за нарушение ПДД начали действовать в России

В России вступили в силу значительные изменения в правилах дорожного движения. Изменения предусматривают повышенные штрафные санкции, другой порядок оформления страховых полисов и новые требования к иностранным водителям. Поправки в законодательство опубликованы на официальном портале правовых актов.

Превышение скорости более чем на 80 км/ч или выезд на встречную полосу теперь будут караться штрафом в 7,5 тысячи рублей, а управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — штрафом до 45 тысяч рублей. Особое внимание уделено страховому законодательству. Так, повторное отсутствие полиса ОСАГО обойдётся нарушителю в 3-5 тысяч рублей, при этом для мотоциклистов вводится новая система расчёта стоимости страховки, учитывающая мощность двигателя.