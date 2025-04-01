Трамп признался, что ждёт от России заключения сделки по Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется на скорое достижение договорённости о прекращении огня на Украине. По словам президента США, он ждёт активных действий в этом направлении в том числе и от российского коллеги.

«Я хочу увидеть, как он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. Life.ru) заключает сделку», — заявил Трамп в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома.

При этом Трамп дал понять, что в его арсенале есть и другие инструменты воздействия. Он не исключил введения вторичных пошлин на российскую нефть, если Москва не будет достаточно активна в поисках мирного решения.