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Регион
1 апреля, 00:40

Трамп признался, что ждёт от России заключения сделки по Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется на скорое достижение договорённости о прекращении огня на Украине. По словам президента США, он ждёт активных действий в этом направлении в том числе и от российского коллеги.

«Я хочу увидеть, как он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. Life.ru) заключает сделку», — заявил Трамп в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома.

При этом Трамп дал понять, что в его арсенале есть и другие инструменты воздействия. Он не исключил введения вторичных пошлин на российскую нефть, если Москва не будет достаточно активна в поисках мирного решения.

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Ранее Белый дом выразил недовольство риторикой сторон конфликта. Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что Трамп «невероятно упорно» работает над сделкой между Москвой и Киевом, но ему не нравится эскалация словесных баталий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Антон Голыбин
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