65 миллионов за 10 лет: Россиянам рассказали о лайфхаке с накоплениями

Для получения пассивного дохода, эквивалентного сегодняшним 100 тысячам рублей в месяц, потребуется накопить 65 миллионов рублей в течение десяти лет. Как сообщил агентству «Прайм» финансовый консультант Алексей Родин, в основе этой стратегии лежит правило «25-кратного годового дохода», адаптированное под российские экономические реалии.

Ключевым элементом стратегии является формирование диверсифицированного инвестиционного портфеля, состоящего из облигаций и фондов ценных бумаг, с расчётной доходностью 12% годовых. Такой подход позволяет ежегодно изымать 4% от стоимости портфеля (что соответствует целевым 1,2 миллиона рублей в год или 100 тысячам рублей в месяц), одновременно обеспечивая рост капитала на уровне инфляции.

Особое внимание эксперт уделил зависимости структуры портфеля от временного горизонта инвестирования. Чем длительнее срок, тем большую долю в портфеле могут занимать более рискованные активы. Для десятилетнего периода Родин рекомендует следующее распределение: около 70% в акции, 25% в облигации и 5% в альтернативные инструменты.

Реализация такого плана требует значительных первоначальных вложений: для старта с нуля необходимо ежемесячно инвестировать порядка 220 тысяч рублей при условии сохранения заявленной доходности. Эксперт отмечает, что альтернативой могут стать инвестиции в дивидендные акции, однако это сопряжено с повышенными рисками и требует более активного управления портфелем.

Важным условием успеха стратегии является превышение реальной доходности над инфляцией на 4-5 процентных пунктов, что в текущих экономических условиях представляет собой серьёзную инвестиционную задачу. Родин подчёркивает, что достижение финансовой цели потребует не только дисциплинированных регулярных вложений, но и возможной корректировки стратегии с учётом изменений на финансовых рынках.