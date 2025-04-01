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1 апреля, 05:48

Алиханов: США удерживают купленные Россией на полмиллиарда долларов авиазапчасти

Соединённые Штаты блокируют отправку России авиационных запчастей, за которые Москва уже перечислила 500 миллионов долларов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью газете «Известия».

«Мы как представители потребителей были бы заинтересованы в том числе и в разблокировке поставки этих запчастей. Это было бы важно», — отметил глава ведомства.

По словам Алиханова, также Россия заинтересована в признании работ, которые были проведены с собранными в РФ бортами Airbus и Boeing силами отечественных предприятий. Из-за санкций самолёты ремонтировались без соответствующей верификации лицензии.

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Ранее Алиханов сообщал, что дебютный полёт импортозамещённой версии Superjet запланирован на апрель 2025 года. Такое заявление прозвучало в кулуарах Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Антон Голыбин
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