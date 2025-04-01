ВСУ атаковали автобус с людьми в Горловке, известно о 12 пострадавших
Атакованный автобус. Обложка © Telegram / Приходько РИК
Украинские боевики нанесли удар по автобусу с людьми в Горловке, заявил мэр города Иван Приходько. Инцидент произошёл на площади Победы. Изначально сообщалось о восьми пострадавших, однако число раненых уже выросло до 12 человек.
Также ВСУ атаковали посёлок Нижний Хутор, повредив коммуникации. Некоторые населённые пункты остались без света.
Двумя днями ранее в Горловке чудом уцелела съёмочная группа «Вести.Донецк». Машину журналистов атаковал беспилотник ВСУ. Водитель и оператор получили контузию.