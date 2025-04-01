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Регион
1 апреля, 04:51

Три украинских БПЛА уничтожены над Россией в ночь на 1 апреля

В ночь на 1 апреля силы противовоздушной обороны РФ засекли и ликвидировали три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, поразить вражеские дроны удалось над Брянской областью. О каких-либо последствиях падения обломков БПЛА в МО не сообщили.

Российские силы уничтожили военный аэродром ВСУ и цеха производства БПЛА
Российские силы уничтожили военный аэродром ВСУ и цеха производства БПЛА

Также недавно стало известно об ударе ВСУ по автобусу с людьми в Горловке. В результате происшествия 12 пассажиров получили ранения.

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Артём Гапоненко
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