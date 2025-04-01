Три украинских БПЛА уничтожены над Россией в ночь на 1 апреля

В ночь на 1 апреля силы противовоздушной обороны РФ засекли и ликвидировали три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, поразить вражеские дроны удалось над Брянской областью. О каких-либо последствиях падения обломков БПЛА в МО не сообщили.