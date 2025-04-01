КТК приостановил работу двух выносных причалов

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил работу двух выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале в Новороссийске после проверки Ространснадзора. Представители компании сообщили, что до устранения нарушений нефть будет отгружаться только с одного ВПУ.

В КТК уточнили, что с 27 по 31 марта была проведена внеплановая проверка, по результатам которой были составлены акт, предписание об устранении нарушений и протокол о временном запрете работы ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2. Также, после освидетельствования терминала, с 31 марта класс обоих ВПУ был приостановлен.

В итоге, до устранения недостатков оба устройства были выведены из эксплуатации, и отгрузка нефти будет осуществляться только через оставшееся ВПУ-3. Консорциум уведомил акционеров о предписаниях надзорных органов.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — это международный проект, созданный для транспортировки нефти из Казахстана к портам России на Каспийском море. Основная цель КТК — обеспечить безопасную и эффективную транспортировку казахстанской нефти через территорию России к международным рынкам. Протяжённость трубопровода составляет около 1,5 тысячи километров, и он соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, расположенным на побережье Чёрного моря. На терминале КТК нефть отгружается на танкеры с использованием трёх выносных причальных устройств (ВПУ). Эти устройства позволяют эффективно и безопасно осуществлять загрузку нефти на суда.