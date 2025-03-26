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26 марта, 08:03

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки в Азово-Черноморском бассейне

Ространснадзор объявил о проведении внеплановых проверок на объектах водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне. Дополнительные мероприятия назначены в связи с разливом нефтепродуктов из-за крушения нефтетанкеров в Керченском проливе. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ.

«Ространснадзор проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне. В центре внимания — погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами. Внеплановые проверки предприятий проведут в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе», — говорится в сообщении.

В качестве основной цели проверок в министерстве заявили устранение нарушений для недопущения подобных загрязнений моря.

Стало известно, когда поднимут затонувшие части танкеров в Керченском проливе
Стало известно, когда поднимут затонувшие части танкеров в Керченском проливе

Напомним, что в декабре 2024 года волны разрубили два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В море попало около трёх тысяч тонн мазута. С последствиями катастрофы помогают бороться волонтёры. Правительство РФ в начале марта выделило дополнительные 100 миллионов рублей на ликвидацию ЧП. Тем временем курортный сезон в районах, пострадавших от разлива мазута, также под большим вопросом. Эксперты советуют туристам избегать отдыха в таких местах. Мэрия Анапы недавно подала иск на 211 миллионов рублей к владельцам танкеров.

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Kandinskiy / Life.ru

Мария Любицкая
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