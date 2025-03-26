Ространснадзор проведёт внеплановые проверки в Азово-Черноморском бассейне
Ространснадзор объявил о проведении внеплановых проверок на объектах водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне. Дополнительные мероприятия назначены в связи с разливом нефтепродуктов из-за крушения нефтетанкеров в Керченском проливе. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ.
«Ространснадзор проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне. В центре внимания — погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами. Внеплановые проверки предприятий проведут в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе», — говорится в сообщении.
В качестве основной цели проверок в министерстве заявили устранение нарушений для недопущения подобных загрязнений моря.
Напомним, что в декабре 2024 года волны разрубили два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В море попало около трёх тысяч тонн мазута. С последствиями катастрофы помогают бороться волонтёры. Правительство РФ в начале марта выделило дополнительные 100 миллионов рублей на ликвидацию ЧП. Тем временем курортный сезон в районах, пострадавших от разлива мазута, также под большим вопросом. Эксперты советуют туристам избегать отдыха в таких местах. Мэрия Анапы недавно подала иск на 211 миллионов рублей к владельцам танкеров.
Kandinskiy / Life.ru