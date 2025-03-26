Ространснадзор проведёт внеплановые проверки в Азово-Черноморском бассейне

Ространснадзор объявил о проведении внеплановых проверок на объектах водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне. Дополнительные мероприятия назначены в связи с разливом нефтепродуктов из-за крушения нефтетанкеров в Керченском проливе. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ.

«Ространснадзор проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне. В центре внимания — погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами. Внеплановые проверки предприятий проведут в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе», — говорится в сообщении.