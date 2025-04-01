Внука Геннадия Зюганова госпитализировали в Москве

Старший внук председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова госпитализирован в Москве из-за проблем с почками. О состоянии Леонида Зюганова сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, 36-летний депутат Мосгордумы от КПРФ столкнулся с резкими болями в выходные дни и в настоящее время находится под медицинским наблюдением.

С момента своего избрания в 2014 году он стал самым молодым депутатом в истории Мосгордумы и на протяжении более десяти лет активно работает на этом посту. В 2023 году он также принимал участие в выборах мэра Москвы, где выдвинул инициативу о введении моратория на строительство коммерческого жилья.