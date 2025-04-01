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Регион
1 апреля, 06:18

Внука Геннадия Зюганова госпитализировали в Москве

Mash: Внук Геннадия Зюганова попал в больницу из-за проблем с почками

Леонид Зюганов пошёл по стопам знаменитого деда. Обложка © Telegram / Леонид Зюганов

Леонид Зюганов пошёл по стопам знаменитого деда. Обложка © Telegram / Леонид Зюганов

Старший внук председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова госпитализирован в Москве из-за проблем с почками. О состоянии Леонида Зюганова сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, 36-летний депутат Мосгордумы от КПРФ столкнулся с резкими болями в выходные дни и в настоящее время находится под медицинским наблюдением.

С момента своего избрания в 2014 году он стал самым молодым депутатом в истории Мосгордумы и на протяжении более десяти лет активно работает на этом посту. В 2023 году он также принимал участие в выборах мэра Москвы, где выдвинул инициативу о введении моратория на строительство коммерческого жилья.

Дирижёр Владимир Минин госпитализирован в Москве
Дирижёр Владимир Минин госпитализирован в Москве

В прошлом году Зюганов-младший попал в больницу после ДТП. Авария произошла 20 августа в 17:30 в селе Козино, неподалёку от кафе. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи диагностировали у политика вывих плечевого сустава и увезли в больницу.

Оксана Попова
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