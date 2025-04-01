Маск выплатил матери предполагаемого ребёнка круглую сумму и согласился на ДНК-тест
Маск выплатил матери его предполагаемого ребёнка 2,5 млн долларов
Американский предприниматель Илон Маск и активистка Эшли Сент-Клер. Обложка © Коллаж Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins / X / Ashley St. Clair
Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что оказал финансовую поддержку в размере 2,5 миллиона долларов Эшли Сент-Клер, матери своего предполагаемого тринадцатого ребёнка. Также будет выплачивать ей по 500 тысяч долларов ежегодно.
В своем сообщении в социальной сети X он признался, что не уверен в своём отцовстве, но готов пройти генетический тест для выяснения этого вопроса. Маск также добавил, что несмотря на свои сомнения, уже перевёл Эшли 2,5 миллиона долларов и продолжит делать ежегодные выплаты.
О 13-м ребёнка Илона Маска стало известно ранее. Активистка и блогер Эшли Сент-Клер родила от известного предпринимателя, который когда-то был её начальником. По крайней мере, сама новоиспечённая мать утверждала, что отцом её отпрыска, появившегося на свет 5 месяцев назад, стал именно Маск.