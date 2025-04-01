Маск выплатил матери предполагаемого ребёнка круглую сумму и согласился на ДНК-тест

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что оказал финансовую поддержку в размере 2,5 миллиона долларов Эшли Сент-Клер, матери своего предполагаемого тринадцатого ребёнка. Также будет выплачивать ей по 500 тысяч долларов ежегодно.

В своем сообщении в социальной сети X он признался, что не уверен в своём отцовстве, но готов пройти генетический тест для выяснения этого вопроса. Маск также добавил, что несмотря на свои сомнения, уже перевёл Эшли 2,5 миллиона долларов и продолжит делать ежегодные выплаты.