На новых смартфонах нашли мощный вирус, крадущий аккаунты в Telegram

Команда «Лаборатории Касперского» обнаружила в смартфонах модификацию трояна Triada, которая поражает Android-смартфоны. С помощью вируса злоумышленники получают полный контроль над устройством, в том числе, для кражи аккаунтов в Telegram.

Как сообщает РБК, новая вариация Triada заражает новые гаджеты — подделки под популярные модели.

«Троян может «красть криптовалюту, аккаунты пользователей в мессенджерах и социальных сетях, в частности в Telegram и TikTok, отправлять сообщения от их лица, подменять номера во время звонков, следить за активностью жертвы в браузерах и блокировать сетевые соединения», — уточнил источник.

Столкнуться с опасным вирусом пользователи могут, приобретая гаджеты в непроверенных онлайн-магазинах, где устройства выставлены за более низкую стоимость, уточнил источник.