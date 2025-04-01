Глава Минтруда оценил возможность появления Единой карты пенсионера

Для введения в России Единой карты пенсионера сначала требуется провести масштабное обсуждение этой инициативы с регионами, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, чтобы реализовать это предложение, потребуется изменить законодательство.

Он добавил, что столь масштабную инициативу нужно обсуждать не только с органами исполнительной власти, но и со всеми регионами. Введение единой карты может потребовать перекрёстного финансирования, так как, например, у туристических регионов будут значительно «выпадать доходы» в случае бесплатного проезда для пенсионеров. Следовательно, правительство должно утвердить минимальный набор льгот и мер как стандарт на всей территории страны. По сути это вопрос не введения карты, а изменения социального законодательства, отметил Котяков.