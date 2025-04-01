Банки попросили Роскомнадзор защитить их от махинаций с кешбэком

Российские банки обратились в Роскомнадзор с просьбой принять меры для борьбы с клиентами, которые «проворачивают» мошеннические схемы ради получения кешбэка. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Ассоциации банков России (АБР).

По данным издания, участники рынка призвали создать базу данных, в которой будет собрана информация о людях, призывающих к заработку на возврате товара. Кроме того, в этой базе данных будут указаны сведения о гражданах, которые описывают любые недобросовестные практики по получению бонусов и кешбэка.

Представители банков отметили, что клиенты-фродеры используют схемы для получения максимальной выгоды и постоянно переходят из одной финансовой организации в другую. Это больше всего волнует АБР. При этом каждый банк самостоятельно выделяет список таких лиц. Специалисты в обращении поинтересовались возможностью введения в законодательство РФ изменений в проблеме передачи этих списков между банками.

«Основная проблема в том, что человек получает кешбэк за покупку, а потом возвращает товар продавцу, но получает деньги на другую карту, то есть помимо кешбэка человек получает полную стоимость товара от продавца. Один-два раза банк такое, может, и пропустит, но когда это происходит несколько раз, то понятно, что человек это делает в целях извлечения незаконной выгоды», — отметил председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.

Роскомнадзор ответил на данное обращение. Специалисты пояснили, что ведомство готово рассмотреть подобные инициативы в пределах своей компетенции.